Jetzt bestimmen die Zuschauer, was läuft: Shary und Ralph wollen eine ganz neue technische Erfindung ausprobieren. Die "Ah!"-Seher zu Hause sollen entscheiden, welche Fragen Shary und Ralph in der Sendung beantworten. Das funktioniert ganz einfach, mit einem Druck auf bestimmte Felder des Fernsehschirms. Ob die Technik wirklich schon so weit ist? Und ob alles mit rechten Dingen zugeht bei dieser Abstimmung? Zur Wahl sollen unter anderem die folgenden Fragen stehen: Was ist ein Flashmob? Fug ist total überrascht: Im Supermarkt scheinen plötzlich ganz viele Menschen wie eingefroren. Sie bewegen sich nicht mehr. Doch schon bald merkt er: Ah! Das war ein Flashmob! Die Leute hatten sich vorher dazu verabredet. Das will er auch selbst mal machen und sucht sich dazu einen ganz besonderen Platz aus, mitten in Köln Warum heißen Fußballvereine "Borussia"? Warum rülpst man? Warum küsst man sich? Warum jucken Wollmützen?