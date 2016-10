Während wir im warmen Bettchen liegen und tief und fest schlafen, sind ganz schön viele Menschen auf den Beinen und müssen arbeiten. Doch was passiert eigentlich in so einer Nachtschicht? Das will Johannes herausfinden und probiert es aus. Er besucht verschiedene Arbeiter und Taxifahrer und packt selbst mit an. Warum muss in einer Glashütte rund um die Uhr gearbeitet werden? Ist Nachtarbeit schlecht für die Gesundheit? Und wie übersteht Johannes die Nacht? Das alles und mehr erfährt man in dieser Folge von "neuneinhalb"!