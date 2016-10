Dragons - Auf zu neuen Ufern Heute | Super RTL | 19:45 - 20:15 Uhr | Animationsserie Infos

Wo ist Viggo? Diese Frage beschäftigt Hicks und Ohnezahn und schließlich beschließen sie, ihn aufzustöbern. Die beiden merken bei der Suche nach ihm dummerweise viel zu spät, dass sie in einen Hinterhalt gelockt wurden. Im letzten Augenblick können sie auf ein kleines Eiland flüchten. Ohnezahn hat jedoch bei der Flucht Verletzungen davongetragen, sodass er sehr geschwächt ist. Als dann auch noch plötzlich Dagur erscheint, mache sie sich ernsthafte Sorgen um ihr Leben... Original-Titel: DreamWorks Dragons - Race to the Edge Untertitel: Der neue Dagur Laufzeit: 30 Minuten Genre: Animationsserie, USA 2015 Folge: 1 FSK: 6