Der Weltmeister strauchelt — und muss Hohn und Spott ertragen. Nachdem Lewis Hamilton (31) beim Singapur-GP zum dritten Mal in Folge nur auf Rang zwei gelandet war, sagte sein Landsmann Martin Brundle, einst selbst F1-Pilot und nun TV-Experte, lapidar: „Lewis bringt’s einfach nicht.“ Vielleicht findet der Mercedes-Pilot ja an der Stätte seines letzten WM-Triumphs zu alter Stärke zurück. 2015 gewann Hamilton das Rennen auf dem „Circuit of The Americas“, sicherte sich damit vorzeitig seinen dritten Titel.