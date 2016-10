Richard möchte seiner schwer an Krebs erkrankten Nichte eine Freude bereiten. Deshalb will er dafür sorgen, dass sie einen fantastischen Abschlussball hat. Denn den wünscht sie sich so sehr. Damit das auch wirklich ein großes Fest wird, nutzt er seine Position und sorgt dafür, dass sein Chirurgen-Team geschlossen dort erscheint. Denny, der das Gefühl hat, wieder über sein Leben bestimmen zu können, will Izzie unbedingt heiraten und macht ihr einen Antrag...