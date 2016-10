Live-Übertragung des Qualifyings zum Großen Preis der USA in der Formel 1. Welcher Fahrer erkämpft sich die beste Startposition für das morgige Rennen? Der 5,5 km lange Circuit of the Americas in Austin, auf dem seit 20102 der Große Preis der USA ausgetragen wird, muss im Rennen 56 Mal umrundet werden. Das Besondere an diesem Kurs ist, dass gegen den Uhrzeigersinn gefahren wird, die Fahrer sich darauf also erst mal einstellen müssen. In den vier bisherigen Rennen hier stand immer mindestens ein Deutscher auf dem Podest.