Er hat für einen großen Überraschungsmoment in der ersten Supertalent-Show 2016 gesorgt: Thomas Stieben sang seinen Song "Say Something" von "A Great Big World" so gefühlvoll, dass Chefjuror Dieter Bohlen nicht anders konnte und für den 34-jährigen Krankenpfleger den goldenen Buzzer drückte. Damit war Thomas Stieben der erste Kandidat, der im großen Supertalent-Finale um den Sieg kämpfen darf.