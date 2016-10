Statt frischer Ware werden einem Second-Hand-Laden Leichenteile geliefert: Ein Mann ist mit der Asche aus einer Urne gefüttert, daran erstickt und anschließend in "portionsgerechte" Stücke zersägt worden. Dank akribischer Ermittlungen gelingt es den CSIlern, die Identität der zersägten, männlichen Leiche zu klären. Es handelt sich um Ronald Pose. Was die Tat besonders brisant macht: Pose wurde ausgerechnet mit der Asche seiner Frau Sabrina, die bei einem Autounfall ums Leben kam, gefüttert. Zunächst tatverdächtig ist Sydney Porter, eine junge, hübsche Tänzerin, deren Beziehung zu Ronald Pose erst kürzlich zu Ende ging. Sydney, die während ihres Verhältnisses zu Ron eine enge Beziehung zu seiner Tochter Camryn aufgebaut hatte, bestreitet die Tat und bemüht sich, Camryn wieder aus der Obhut des Jugendamtes zu befreien, um sie zu sich zu holen. Greg und seine Kollegen finden neue Beweisspuren, die jedoch die Mordanschuldigung gegen Sydney erhärten. In die Enge getrieben bittet Camryn um ein Vier-Augen-Gespräch, das Erstaunliches zutage bringt. Unterdessen erhält Ray Langston im Polizeipräsidium überraschend Besuch von seiner Ex-Frau Gloria, die ihm freudestrahlend von ihrer bevorstehenden Hochzeit erzählt und ihn gern mit ihrem zukünftigen Gatten bekannt machen möchte. Ahnt Gloria nicht, dass Ray sie immer noch liebt?