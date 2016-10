Stirb langsam - Jetzt erst recht Heute | SAT.1 | 20:15 - 22:45 Uhr | Actionfilm HumorActionSpannungGefühlEffekte Infos

Youtube

Mehr Termine Inhalt In New York geht eine Bombe hoch, Panik bricht aus. Mit telefonisch übermittelten Rätseln jagt Terrorist Simon (Jeremy Irons) den suspendierten Cop McClane (Willis) durch die Stadt - von einem Sprengsatz zum nächsten. Original-Titel: Die Hard: With a Vengeance Laufzeit: 150 Minuten Genre: Actionfilm, USA 1995 Regie: John McTiernan FSK: 12 Schauspieler: John McClane Bruce Willis Simon Gruber / Peter Krieg Jeremy Irons Zeus Carver Samuel L. Jackson Joe Lambert Graham Greene Connie Kowalski Colleen Camp Chief Cobb Larry Bryggman Weitere Empfehlungen Amazon.de Widgets