Die junge, attraktive Emily Thorne zieht in die Hamptons. Keiner weiß, dass sie eigentlich Amanda Clarke heißt und sich an den Menschen rächen will, die ihren Vater durch eine gemeine Verschwörung ins Gefängnis gebracht haben: Malcolm will David dazu zwingen, seine Tochter Kate herauszugeben. Emily und Victoria sind in seiner Gewalt und er droht sie umzubringen, wenn David sie nicht freilässt. David versucht Malcolm in dem Glauben zu lassen, dass Kate noch lebt...