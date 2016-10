Mit dem Reblaus Express auf Nostalgiereise von Retz nach Drosendorf! Die Nostalgiegarnitur zeigt, dass Reisen mehr sein kann, als bloße Beförderung von A nach B, nämlich Genuss. Entlang der 40 Kilometer langen Strecke kann man an einigen sehenswerten Stationen des Wald- und Weinviertels Halt machen. In Retz besuchen wir die bis zu 20 Meter tiefen Keller der Stadt, die in prähistorischen Sand gegraben wurden, im Nationalpark Thayatal erleben wir einen "Europäischen Urwald" - inklusive der bereits als ausgestorben geltenden Waldwildkatze, und wir lernen den Weinkutscher in Weitersfeld kennen. In Hessendorf erkunden wir die Angleranlage und fahren Wasserski in Langau. In Stifts Geras treffen wir Kräuterpfarrer Felsinger, der in der Abgeschiedenheit des Klosterlebens sein Wissen um Heilkräuter kultiviert. Um schließlich in der einzigen Stadt mit einer vollkommen erhaltenen Stadtmauer, nämlich Drosendorf, zu landen, wo wir uns im "Goldenen Lamm" kulinarisch verwöhnen lassen.