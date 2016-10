Bei einer Pyjama-Party will Opa Jörgen unterhaltsam sein und erzählt vom gruseligen Rülpsgeist. "Kinderkram", sagen Kokosnuss, Oskar und Matilda. Sie glauben doch nicht an Geistergeschichten. Als plötzlich unheimliche Dinge geschehen, wird ihnen mulmig zumute. Gibt es etwa doch Geister? Das Trio nimmt allen Mut zusammen und geht auf Geisterjagd. Und es wird spannend und witzig und sehr unterhaltsam, auch wenn sie ganz schön an der Nase herumgeführt wurden.