The Transporter 3 Heute | VOX | 20:15 - 22:15 Uhr | Actionthriller HumorActionSpannungGefühlErotik Infos

Youtube

Mehr Termine Inhalt Frank Martin hat seinen Job als Kurierfahrer für ausgefallene Ladungen an den Nagel gehängt und lässt es sich in Südfrankreich gut gehen. Doch aus seinem Ruhestand wird nichts, denn ein dubioser Müllentsorger zwingt ihn, ein Entführungsopfer von Marseille nach Odessa zu bringen, damit ein Deal über Giftmülltransporte zustande kommt. Laufzeit: 120 Minuten Genre: Actionthriller, F, USA 2008 Regie: Olivier Megaton FSK: 12 Schauspieler: Frank Martin Jason Statham Valentina Tomilenko Natalya Rudakova Inspector Tarconi François Berléand Jonas Johnson Robert Knepper Leonid Vasilev Jeroen Krabbé Leonids Helfer Alex Kobold Weitere Empfehlungen Amazon.de Widgets