Volker ist uneingeladen zum Taufgottesdienst erschienen, und Merle macht ihm unmissverständlich klar, dass er nicht willkommen ist. Wütend rechnet sie mit ihm ab. Doch in ihr arbeitet die Angst, sie könnte Kaspar verlieren. Als Merle glaubt, dass Volker entschlossen ist, ihr das Kind wegzunehmen, wird sie vom Gegenteil überrascht. Volker will Kaspar bei Merle lassen. Für immer! Mathis und Sydney gelingt es, endlich offen über alte Wunden zu sprechen. Sydney wühlt es sehr auf, als Mathis sie aufrichtig um Verzeihung bittet. Derweil tut Vicky ihr Bestes, den ahnungslosen Mathis für sich zu interessieren und schwört vor Mielitzer, dass sie sich an Sydney rächen wird, indem sie mit Mathis schläft. Theo und Kim streiten um Kims Anteile am Kimonade-Deal. Das endet mit einer Wette: Wer die bessere Pop-Up-Bar aufzieht, bekommt seinen Willen, was Kims finanzielle Beteiligung angeht. Dennis überlegt, Industrietaucher zu werden, schreckt aber vor der komplizierten Ausbildung zurück.