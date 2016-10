Die Kochprofis - Einsatz am Herd Heute | RTL 2 | 20:15 - 21:15 Uhr | Realitysoap Infos

Mehr Termine Inhalt Haben sich der erfahrene Hotelier Peter und seine aus Norwegen stammende Ehefrau Ann-Karin mit ihrem neuen Projekt übernommen? Das malerisch gelegene "Ostsee-Hotel" zielt auf ein eher gehobenes Publikum und müsste deshalb auch eine entprechende Speisekarte anbieten. Doch das Paar hat immer noch keinen Küchenchef verpflichten können und muss improvisieren. Die Kochprofis reisen an die Osteseeküste und greifen den beiden gestressten Gastronomen unter die Arme. Untertitel: Das Ostseehotel in Hohwacht Laufzeit: 60 Minuten Genre: Realitysoap, D 2016 Folge: 325