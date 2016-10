3. Spieltag: 1. FSV Mainz 05 — RSC Anderlecht. Anderlecht hatte sich lange Zeit Hoffnungen auf die Champions League gemacht. In der dritten Quali-Runde scheiterte der belgische Vizemeister aber an FK Rostow aus Russland (2:2, 0:2). Für RSC-Trainer René Weiler, der für eine Ablöse von 800000 Euro aus Nürnberg geholt wurde, gibt es indes nur einen Auftrag: Titel holen. Anderlecht hat seit zwei Jahren die Meisterschaft in der Liga verpasst. Weilers wichtigster Spieler ist das 19-jährige belgische Megatalent Youri Tielemans. - 3. Spieltag: FSV Mainz 05 - RSC Anderlecht