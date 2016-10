Scrubs - Die Anfänger Heute | ORF 1 | 14:15 - 14:35 Uhr | Comedyserie Infos

Youtube

Mehr Termine Inhalt Dr. Cox ist frustriert, weil ihm sein neuer Posten keine Chance lässt, sich um die Patienten zu kümmern. Stattdessen erwarten ihn Berge von Aktenordnern. Als J.D. ihn bittet, einen Patienten ohne Krankenversicherung im Haus zu behalten weist er ihn zunächst schroff zurück. Elliott muss sich um einer Gruppe aufgebrachter Krankenschwestern kümmern, die ihr nicht verzeihen wollen, dass Elliott ihr Anliegen nicht bei Dr. Cox durchsetzen konnte. Original-Titel: Scrubs Untertitel: Meine neue Rolle Laufzeit: 20 Minuten Genre: Comedyserie, USA 2009 Regie: Will MacKenzie Folge: 7 Schauspieler: Dr. John "J.D." Dorian Zach Braff Dr. Elliot Reid Sarah Chalke Dr. Christopher Turk Donald Faison The Janitor Neil Flynn Dr. Bob Kelso Ken Jenkins Dr. Perry Cox John C. McGinley Weitere Empfehlungen Amazon.de Widgets