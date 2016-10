Einige der Model-Aspirantinnen hatten in ihrer Jugend mit Mobbing zu kämpfen. Motsi Mabuse und Angelina Kirsch möchten den Teilnehmerinnen nun zu neuem Selbstbewusstsein verhelfen. Doch als sie den spektakulären Ort des ersten Shootings verkünden, stockt einigen der Atem: Mitten in der Öffentlichkeit sollen sie zu sich und ihrem Körper stehen. Trauen sich die angehenden Models das jetzt schon zu? Auch das Äußere der Kandidatinnen wird einer Prüfung unterzogen. Modelagent Ted Linow weiß, worauf es potentiellen Kunden ankommt. Hair-Stylisten und Make-Up-Artists stehen für das große Umstyling bereit. Doch nicht alle Teilnehmerinnen sind von der Typveränderung angetan und Jurorin Angelina Kirsch muss einige Tränen trocknen. Allerdings ist Modelagent Ted vom Verhalten einiger Mädchen gar nicht begeistert, denn Professionalität ist das A und O im Business. Um zu prüfen, wer den stärksten Willen hat, in den kommenden Wochen über sich hinaus zu wachsen, hat sich die Jury für die erste Entscheidungsshow eine besonders schwierige Aufgabe ausgedacht. Ein Walk in Brautmode ist für die Models die letzte Chance, Harald Glööckler, Motsi Mabuse, Angelina Kirsch und Ted Linow davon zu überzeugen, dass sie es verdient haben, weiterzukommen.