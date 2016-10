Drachenboote, Hörnerhelme, blonde Hünen mit rauen Sitten und Met: Daran denken wohl die meisten Menschen beim Thema "Wikinger". Doch wer waren die Nordmänner wirklich? Woher kamen sie und wie lebten sie? Und was machte sie zu den erfolgreichsten und meist gefürchteten Kriegern ihrer Zeit? Auf den Wikingertagen in Schleswig erfährt "plietsch."-Reporter Tim Berendonk, was einen "echten" Wikinger ausmacht. In Haithabu, einer der größten Wikingersiedlungen ihrer Zeit, lernt er den Wikingeralltag kennen und kocht auch die Leibspeisen der "wilden Kerle" nach. Das und viel mehr Wissenswertes rund um den Mythos Wikinger bietet diese neue Folge aus der Reihe "plietsch.".