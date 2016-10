Gäste: Neven Subotic, Fußballprofi: Seit 2008 gehört er zum Profi-Kader von Borussia Dortmund. In der Sendung spricht Subotic über seine Verletzung und seine Arbeit für die "Neven Subotic Stiftung". / Patrick Owomoyela, Ex-Fußballprofi: Von 2008 bis 2013 hat er gemeinsam mit Subotic für den BVB gespielt. Heute arbeitet Owomoyela als TV-Experte. In der Sendung erinnert er sich an seine Zeit als Fußballprofi. / Reinhold Messner, Extrembergsteiger: Ihm gelangen Erstbegehungen und die Besteigung aller 14 Achttausender. Gerade erschien das Buch "m4 Mountains - Die vierte Dimension". Messner spricht über die Geschichte des Alpinismus. / Lydia Möcklinghoff, Verhaltensbiologin: Sie arbeitet als Ameisenbärenforscherin. Gerade erschien ihr Buch "Die Supernasen". In der Sendung erklärt Möcklinghoff, wie Artenschützer Ameisenbär & Co. vor dem Aussterben bewahren. / Thees Uhlmann, Musiker: Mit seinem Buch "Sophia, der Tod und ich" feierte Uhlmann große Erfolge. In der Sendung spricht der Musiker und Autor über die Erlebnisse auf seiner Lesetour.