Terra X Heute | ZDF neo | 05:55 - 06:40 Uhr | Dokureihe Infos

Youtube

Mehr Termine Inhalt In der Kalahari-Wüste liegt eines der größten Feuchtgebiete der Erde: das Okavango-Delta. Die Reportage ergründet, warum sich hier so viele Elefanten, Giraffen und Büffel tummeln wie nirgendwo sonst. Untertitel: Faszination Erde: Kalahari - Die Flut in der Wüste Laufzeit: 45 Minuten Genre: Dokureihe, D 2014 Folge: 1 Weitere Empfehlungen Amazon.de Widgets