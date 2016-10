Geplante Themen: - Müssen Hochspannungsleitungen immer oberirdisch verlaufen? Hochspannungsleitungen heißen nicht so, weil sie hoch gespannt sind sondern weil sie hohe Spannungen transportieren. Doch warum muss das in der Höhe passieren? Wäre es nicht einfacher und schöner, sie unterirdisch zu verlegen? Vince Ebert klärt auf, in "Wissen vor acht - Werkstatt".