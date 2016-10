Josef und Anna Wimberger sind schon seit 45 Jahren verheiratet und leben in einem idyllischen, wenn auch in die Jahre gekommenen Eigenheim. Als die zwei aber eines Tages nach einem kurzen Ausflug heimkehren, trauen sie ihren Augen nicht. Bagger und Bauarbeiter tummeln sich in ihrem Vorgarten, reißen Bäume, Zäune und den Carport ein und sind offenbar noch lange nicht fertig mit ihrer Arbeit. Anna Wimberger überredet ihren Mann, auf dem Grundstück der Nachbarn einen Beobachtungsposten einzunehmen. Der Irrtum kommt ihr ganz gelegen. Sollen die Männer doch ruhig alles einreißen, was ohnehin marode ist und renoviert gehört! Und wenn alles weg ist, was weg soll, dann werden sie offiziell nach Hause kommen und den Schaden der Versicherung melden. Josef ist zwar etwas irritiert über den fragwürdigen Vorschlag, aber er macht mit. Und so beobachten sie in aller Ruhe, wie sich der Bagger an das Dach ihres Hauses macht. Alles läuft nach Plan, bis der Nachbar heimkommt und den Irrtum der Polizei meldet. Im Hotel traut Xaver Bartl seinen Augen kaum. Während sich normalerweise das Frühstücksgeschäft auf die wenigen Hausgäste konzentriert, ist auf einmal die Hölle los. Lauter junge Leute, die den "Burger zum Frühstück" von Nibbsy haben wollen und dafür Schlange stehen, bis vor die Türe. Auch Xavers Schwester Irmi ist das alles etwas zu viel, obwohl sie den Umsatz durchaus brauchen kann. Zu ihrem Geburtstag möchte Nibbsy sie mit weiteren Ideen überraschen, aber so recht mag Irmi nicht mitziehen. Beleidigt räumt Nibbsy das Feld und auch Xaver ergreift ob des Trubels die Flucht. Doch auch auf dem Revier erwartet ihn eine Überraschung: eine neue Uniform! Eine blaue, die die ganze Münchner Polizei nun für eine Woche zur Probe tragen soll. Die Kollegen sind schon alle ausgestattet, nur die Uniform vom Xaver macht Probleme. Sie ist viel zu groß! Xaver findet es überhaupt nicht lustig, dass offenbar einer der Kollegen mit seinen ohnehin schon denkwürdigen Maßen schwer übertrieben hat. Also zieht er sein altes grünes Gewand wieder an und macht sich mit Felix Kandler in blau zu einem Einsatz auf. Die Verwirrung, die die beiden in ihren unterschiedlichen Uniformen verursachen, endet in einem Verkehrschaos.