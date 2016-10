Jeden Frühling sucht sich Annie einen Spieler des Baseball-Clubs "Durham Bulls" aus, um ihn eine ganze Saison lang nicht nur mit ihrer Leidenschaft für Baseball und Zitate ihrer Lieblingsdichter zu beglücken. Zum großen Aufstieg in die professionelle "Major League" will sie diesmal dem jungen Neuzugang namens Ebby Calvin LaLoosh verhelfen. Die Spielzeit könnte also ihren gewohnten Verlauf nehmen, wäre da nicht Crash Davis, der zu den "Bulls" kommt, um seine Laufbahn in allen Ehren zu beenden und dem Dümmling Ebby sein Wissen mit auf den Weg zu geben. Natürlich geraten die beiden, auch wegen Annie, aneinander. Als Crash seinen Platz im Team zugunsten eines Jüngeren verliert, konzentriert er sich ganz auf die anstehende Dauersaison mit Annie. Jeden Frühling sucht sich Annie einen Spieler des Baseball-Clubs "Durham Bulls" aus, um ihn eine ganze Saison lang nicht nur mit ihrer Leidenschaft für Baseball und Zitate ihrer Lieblingsdichter zu beglücken. Zum großen Aufstieg in die professionelle "Major League" will sie diesmal dem jungen Neuzugang namens Ebby Calvin LaLoosh verhelfen. Die Spielzeit könnte also ihren gewohnten Verlauf nehmen, wäre da nicht Crash Davis, der zu den "Bulls" kommt, um seine Laufbahn in allen Ehren zu beenden und dem Dümmling Ebby sein Wissen mit auf den Weg zu geben. Natürlich geraten die beiden, auch wegen Annie, aneinander. Als Crash seinen Platz im Team zugunsten eines Jüngeren verliert, konzentriert er sich ganz auf die anstehende Dauersaison mit Annie.