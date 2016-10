Aus Rache an Sydney beschließt Vicky, Mathis zu verführen und schafft es, sich zum Kampfsporttraining zu verabreden. Mielitzer bekommt dies mit und möchte sie wieder für sich einspannen, aber Vicky lehnt ab. Gunter plant, Merle endlich seine neu entflammte Liebe zu gestehen. Morgen bei Kaspars Taufe soll es sein. Er will sein Geständnis mit dem Glücksgulden, den Merle ihm einst geschenkt hat, untermauern. Dann ist der Tag der Taufe da. Die Zeremonie soll gerade beginnen, da steht Volker plötzlich in der Kirche. Theos "Kimonade"-Präsentation ist ein Erfolg. Nun will er Elianes Stand auf dem Luna-Festival für weitere PR nutzen und mit Kim statt der geforderten Lizenz-Beteiligung eine Pop-Up-Bar eröffnen. Aber Kim will eine Beteiligung - oder sie macht die Pop-Up-Bar allein auf. Dennis sucht, inspiriert von Eddas plötzlich erwachtem Interesse an der Medizin, seinen Traumberuf. Und erkennt, dass er immer noch Berufstaucher werden will. Doch für einen Industrietaucher bringt er nicht die nötigen Voraussetzungen mit.