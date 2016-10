Am 3. Spieltag der Champions League kommt es am Mittwoch zu folgenden Begegnungen: FC Arsenal - Ludogorez Rasgrad, Paris Saint-Germain - FC Basel, Dynamo Kiew - Benfica Lissabon, SSC Neapel - Besiktas Istanbul, Celtic Glasgow - Borussia Mönchengladbach, FK Rostow - Atletico Madrid, Bayern München - PSV Eindhoven. Im Topspiel der Gruppe C reist Manchester City zum fünffachen Europapokal-Sieger FC Barcelona. - 3. Spieltag: FC Barcelona - Manchester City FC