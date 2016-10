Die Nanny Heute | ORF 1 | 08:05 - 08:30 Uhr | Comedyserie Infos

Frans reiche Tante Frieda ist sauer auf Sylvia, weil sie ihr verboten hat, auf Frans Hochzeit vorzusingen. Von Rachsucht getrieben, kauft sie das Haus auf, in dem Frans Eltern wohnen und wirft diese aus der Wohnung. Daraufhin zieht Sylvia bei den Sheffields ein - und mit ihr das Chaos. Original-Titel: The Nanny Untertitel: Sylvia liebt dich Laufzeit: 25 Minuten Genre: Comedyserie, USA 1999 Regie: Peter Marc Jacobson, Rick Shaw Folge: 11 Schauspieler: Fran Fine Fran Drescher Maxwell Sheffield Charles Shaughnessy Butler Niles Daniel Davis C. C. Babcock Lauren Lane Margaret "Maggie" Sheffield Nicholle Tom Morty Steve Lawrence