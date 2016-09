Rund neun Millionen Deutsche haben ihren Urlaub schon mal auf einem Campingplatz verbracht. Die "ZDF.reportage" begleitet Camping-Neulinge und erfahrene Wohnwagen-Besitzer. Wolfgang und Gaby Scholz aus dem Rheinland fahren seit 16 Jahren immer auf den selben Platz in Italien, in der Nähe von Venedig. Für Marina und Markus Kaisler aus Bayern ist das alles noch neu. Gemeinsam mit ihren Kindern testen sie Ferien auf dem Campingplatz. "Das Gefühl, das Kribbeln. Einfach toll! Das kann mir keiner nehmen." - Wolfgang Scholz hat es voll erwischt, das Camping-Fieber. Und das schon vor 16 Jahren. Trotzdem kribbelt es immer noch, wenn er mit seiner Frau Gaby auf dem Beifahrersitz und dem Wohnwagen im Schlepptau nach Italien aufbricht. Mit an Bord: Bier, Wurst, Leberkäse und die Vorfreude auf einen Hauch von Dolce Vita. Zwei Mal im Jahr machen die Rheinländer Campingurlaub. Immer auf dem selben Platz, in der Nähe von Venedig. Seit 31 Jahren sind Gaby und Wolfgang Scholz verheiratet. Der Aufbau des Quartiers stellt die Ehe jedes Mal ein bisschen auf die Probe, trotz jahrelanger Erfahrung. Da muss alles auf den Zentimeter genau stimmen. Wolfgang rangiert, Gaby kontrolliert mit der Wasserwage. Auch von einem entspannten Ausflug nach Venedig haben die beiden ganz unterschiedliche Vorstellungen. Für Marina und Markus Kaisler aus Bayern ist der Campingplatz noch Neuland. Mit ihren Kindern Moritz (4) und Aria Ina (15 Monate) sind sie zum ersten Mal mit dem eigenen Wohnwagen unterwegs. Den hat Markus gebraucht gekauft. In Italien steht jetzt der Praxistest an. Und der fordert vor allem Marinas Nerven. Denn die 33-Jährige mag es ordentlich - auf kleinstem Raum schon mit zwei Erwachsenen und zwei Kindern eine große Herausforderung. Und dann kommen auch noch Marinas Bruder und seine Freundin spontan zu Besuch. Camping ist Trend. Rund neun Millionen Deutsche haben schon mal ihren Urlaub im Wohnwagen, Wohnmobil oder Zelt verbracht. Die "ZDF.reportage" ist dabei und erzählt Geschichten vom Platz.