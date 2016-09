Premiere für das neue SRF-Quiz mit Sven Epiney: Als erstes Kandidatenteam von "Wir mal vier" tritt Familie Rossi aus dem thurgauischen Tobel an. Vater Martin, 53, ist Elektriker und jasst gerne; Mutter Angela, 49, amtiert in Schulen als Zahnputzfee; Sohn Marco, 25, ist gelernter Strassenbauer; und Sohn Dario, 22, arbeitet als Kaufmann in einer Bank. Nun zeigt es sich, ob sie genügend Wissen, Risikofreude und taktisches Geschick mitbringen, um gemeinsam zu gewinnen.