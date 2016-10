Eine Klage vor Gericht ermöglicht der schwangeren Janine ihren Arbeitsplatz zu behalten, und auch Kerstin spannt sie weiter für ihre Zwecke ein: Für die harten Verhandlungen mit Gewerkschaft und Gläubigern ist Janine das perfekte Maskottchen aus der Reihe der Faber-Frauen. Diese sollen, wenn es nach Kerstin geht, künftig sogar am Gewinn beteiligt werden. Auch die Verhandlungen mit Investor Oscar Etsch laufen bestens, bis der Machtkampf zwischen Tochter und Vater in eine neue Runde geht: Denn Max Faber reißt plötzlich die Führung an sich. Nun droht der Investor abzuspringen. Währenddessen bringt Henrys Zeitung eine neue Schlagzeile: Von Micha hat die Redaktion erfahren, dass ausgerechnet Janines Freund Landers und sein Saufkumpan Lotto-Karl hinter dem Überfall in der Drogerie steckten. Als Janine davon erfährt, ist sie am Boden zerstört und fühlt sich nicht nur von Landers zutiefst verraten. Kerstin erfährt erst in einem Streit mit ihrem Vater, dass ihre Mutter Ingrid nach einem Herzanfall in der Klinik ist. Diese versucht vom Krankenbett aus eine Versöhnung zwischen Vater und Tochter herbeizuführen, doch vergeblich. Auf der alles entscheidenden Gläubigerversammlung treten Kerstin und Faber ein letztes Mal gegeneinander an. Sendelänge: 90 Minuten