Terrorangriffe in Paris und Brüssel, die Amokläufe in Deutschland, die Flüchtlingskrise: Zu Beginn der Buchmesse fragt "Kulturzeit extra" nach den Auswirkungen auf unsere Demokratie. Der Populismus findet Antworten, die nur schwarz und weiß kennen, die Medien reagieren in nie gekannter Gleichzeitigkeit zum Ereignis und befeuern damit Emotionen, Fernseh- und Twitter-Bild, Nachricht und Facebook-Kommentar erzeugen ein Gefühl der Unausweichlichkeit. Die Gesellschaft reagiert seismographisch, und auch der Bücherherbst ist geprägt von den Ereignissen. Es gibt Abstoßungsreaktionen auf all das. Längst schon wird in den sozialen Medien diskutiert, wie man Trauern darf und um wen. Menschen fragen sich: Was zählt ein Anschlag in Afghanistan gegenüber einem in Frankreich? Welche Antworten haben wir darauf? Festzustellen, was fremd ist, hilft, Identität zu definieren. Da sind sowohl die Flüchtlingskrise mit ihrer anfänglichen Willkommenskultur als auch die brennenden Asylbewerberheime und die Reaktionen auf den Terror Pole einer Auseinandersetzung: Welche Sicherheitspakete brauchen wir? Wer darf kommen? 2016 beschäftigen sich eine Reihe wichtiger Neuerscheinungen damit, wie sich unsere Gesellschaft verändert. Exemplarisch diskutiert "Kulturzeit extra" diese Neuerscheinungen mit einem Blick nach Belgien - Flandern und die Niederlande sind Gastländer der diesjährigen Buchmesse -, ein Land, dessen Zerrissenheit nach den Terroranschlägen vom März offensichtlich wurde und dessen Versagen in der Integration von Einwanderern von vielen angeprangert wurde.