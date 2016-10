Die mehrfach ausgezeichnete Dokumentation "Sambesi Der donnernde Fluss" von Michael Schlamberger ist ein beeindruckendes filmisches Porträt des viertlängsten Flusses in Afrika. Als Lebensader der imposantesten Ökosysteme des Kontinents ist der größte Fluss des südlichen Afrika für Menschen, Tiere und Vegetation unverzichtbar. Fast unscheinbar versteckt, im Dickicht bewaldeter Hügel im Nordwesten Sambias, liegt sein Ursprung. Auf seinem Weg Richtung Osten durchfließt er sechs afrikanische Staaten und verwandelt sich unzählige Male. Wenn sein Wasser sich schließlich an der Küste von Mosambik mit dem Indischen Ozean vereinigt, hat der Sambesi nahezu 2600 Kilometer zurückgelegt. Mit großem Aufwand haben Regisseur Michael Schlamberger und sein Team die vielen Gesichter des Sambesi dokumentiert. Von einem schmalen Rinnsal verwandelt er sich schon nach wenigen hundert Kilometern in einen mächtigen Strom. Im offenen Grasland von Liuwa wird der Fluss von kleineren Zuflüssen und den Wassermassen der Regenzeit gespeist und erreicht stellenweise eine Breite von bis zu 25 Kilometern. An seinen Ufern blüht und gedeiht Leben, Tierherden ziehen zu Tausenden in das Überschwemmungsgebiet, um dort ihre Jungen aufzuziehen. Der Fluss und seine Ufer sind Lebensraum für einige der größten Tierpopulationen der Erde. Auch die Menschen haben gelernt, mit diesem wandelbaren Fluss zu leben und ihn zu nutzen. Weiter flussabwärts, auf seinem Weg durch eine zerklüftete Felslandschaft, wird der Sambesi zu einem reißenden Wildwasserstrom, bevor er dann mehr als 100 Meter in die Tiefe stürzt: als größter Wasserfall der Erde den Viktoriafällen im Grenzgebiet zwischen Simbabwe und Sambia. In Mosambik verläuft der Fluss in einem riesigen Delta und vereinigt sich dort mit dem Indischen Ozean. Noch nie zuvor wurde der mächtige Strom filmisch so umfassend porträtiert wie in dieser 90-minütigen Dokumentation. "Sambesi Der donnernde Fluss" zeigt den Fluss von der Quelle bis zur Mündung inklusive jener Teile der Fließstrecke, die bisher so gut wie unbekannt waren.