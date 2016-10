Die Moorente zählt zu den seltensten Tierarten Deutschlands und soll nun in Niedersachsen wieder heimisch werden. Einst war sie in ganz Deutschland verbreitet und wurde vom Menschen fast vollständig ausgerottet. Am Steinhuder Meer brütete sie zuletzt im Jahr 1980. Doch das soll sich nun ändern. Mithilfe einiger Naturschützer wurde ein Wiederansiedlungsprojekt ins Leben gerufen, was seinesgleichen sucht. Hunderte Moorenten wurden über Jahre gezüchtet und sollen ausgewildert werden, damit die Art in Niedersachsen wieder eine Zukunft hat. Doch bisher weiß keiner, ob die in Gefangenschaft geschlüpften Vogelküken auch in der Natur überleben können. Um das herauszufinden, ist Florian Melles von der Ökologischen Schutzstation Steinhuder Meer den ganzen Sommer lang unterwegs und durchstreift dabei die urtümlichen Sumpflandschaften der Region. Sein Ziel ist es, nachzuweisen, dass die bereits ausgewilderten Enten auch in der Natur brüten. Findet er Entenweibchen mit Küken, wäre das der Beweis, dass die Bemühungen nicht umsonst waren und die Art wieder heimisch werden könnte. Die Dokumentation begleitet den letzten Sommer der Moorenten während der dreijährigen Auswilderungszeit. Dabei zeigt sie auch seltene Einblicke hinter die Kulissen der Wildtier- und Artenschutzstation Sachsenhagen wie das Schlüpfen der Entenküken und deren Aufzucht. Dort werden nämlich 150 Enten auf die letzte Auswilderung am Ende des Sommers vorbereitet. Vertreter aus Politik und Medien werden am Tag der Auswilderung erwartet. Die Naturschützer stehen unter Druck. Bis dahin müssen sie Erfolge nachweisen, damit das Projekt eine Zukunft hat. Florian Melles setzt deshalb alles daran, eine Entenmutter mit ihren Küken in der Natur zu finden.