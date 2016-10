Apotheken-Abzocke: teure Erkältungsmedikamente Gegen Erkältung wird in der Apotheke eine ganze Reihe von frei verkäuflichen Medikamenten angeboten. Doch Mediziner und Verbraucherschützer wissen: Es gibt keine Arzneimittel, die eine Erkältung heilen können, allenfalls können die Symptome bekämpft werden. Trotzdem werden Kunden haufenweise unnötige Präparate aufgeschwatzt. "Markt" deckt auf! Erdölförderung: Deponie-Irrsinn mit giftigem Bohrschlamm Viele Anwohner finden es schon beunruhigend genug, dass Erdölkonzerne mitten in niedersächsischen Wohngebieten Öl fördern. Problematisch ist aber vor allem die Frage: wohin mit dem giftigen Bohrschlamm, der bei den Arbeiten anfällt und anschließend entsorgt werden muss? Große Sondermüllgruben mit dem Material stinken im wahrsten Sinne des Wortes zum Himmel. Dabei gibt es bereits Methoden, um das Material zu recyceln. "Markt" war vor Ort. Bahn-Ärger: schleppende Rückerstattung Guido K. aus Hameln wollte sich einen Jugendtraum erfüllen: einmal mit der Bahn kreuz und quer durch Skandinavien. Dafür buchte er ein flexibles Interrailticket. Doch er bekam die falsche Fahrkarte, musste ein zweites Mal bestellen. Mit der Rückerstattung des Geldes für das erste Ticket lässt sich die Bahn dann allerdings ordentlich Zeit. "Markt" mischt sich ein! Schokoladenpudding: was wirklich drinsteckt Schokoladenpudding ist ein Klassiker unter den Desserts. Die Auswahl in Supermärkten und Discountern ist riesig. Die Grundzutaten sind fast überall die gleichen, aber bei genauem Hinsehen vergeht so manchem Verbraucher schnell der Appetit. Gut zu Fuß: Einlegesohlen im Test Wer viel zu Fuß unterwegs ist, merkt es irgendwann: Die Füße verspannen, die Zehen schmerzen. Hersteller von Einlegesohlen versprechen mehr Komfort und angenehmes Laufgefühl. Doch welche sind die besten? "Markt" will's wissen! Schutz vor Einbrechern: künstliche DNA Neben Alarmanlagen, Türschlössern und versteckten Kameras gibt es eine weitere Methode, Einbrechern das Leben schwer zu machen: künstliche DNA zum Auftragen auf wertvolle Gegenstände. Sie soll vor Dieben schützen, gestohlenes Diebesgut identifizieren und Täter überführen. "Markt" zeigt, wie das funktioniert. - Sie sollen den Fuß entlassen und bei Fehlstellungen helfen: Einlegesohlen. Die orthopädischen Hilfsmittel gibt es auch vorgefertigt zu kaufen: Das heißt sie sind den gängigen Schuhgrößen angepasst. Wie gut sind diese Einlegesohlen zum Mitnehmen? Gibt es Unterschiede? Und für wen sind sie gedacht? Markt will's wissen.