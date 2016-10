Nach zehnjähriger Forschungsarbeit veröffentlichen Masters und Johnson ihr Buch "Die sexuelle Reaktion". Staffel drei schildert, wie es beruflich und privat mit den beiden weitergeht. Bill Masters weiß, dass Dan Logan sich sehr um Virginia bemüht. Er könnte seine Mitarbeiterin und Geliebte an den Rivalen verlieren. Daher organisiert Bill in New York ein Abendessen, an dem neben ihm und Virginia auch Dan und seine Frau Alice teilnehmen. Doch Virginia ist nicht leicht zu schockieren. Dass Dan verheiratet ist, war kein Geheimnis. Dans Frau trinkt viel, behauptet, die Ehe habe bereits zahlreiche Affären ihres Mannes überstanden, da er es mit keiner anderen Frau trotz anders lautender Behauptungen am Ende wirklich ernst gemeint habe. Paul (Ben Koldyke) ist in Libbys (Caitlin Fitzgerald) Leben zurückgekehrt. Er ist froh, dass sie sich nun doch für ihn entschieden hat und Bill verlassen will. Eines Abends klingelt es bei den Masters noch spät an der Tür. Bill ist in New York, Libby sieht sich mit Detective David Asher (Maury Sterling) konfrontiert, der einige Fragen an Bills Sohn Johnny (Jaeden Lieberher) hat. Durch eine dumme Bemerkung Johnnys Dennis (Blake Morgan Ferris) gegenüber, gerät Bill Masters in den Verdacht, Kinder sexuell zu belästigen. Libby glaubt kein Wort, ist außer sich. Johnny gesteht ihr schließlich, dass er aus Wut und Eifersucht unbedacht Äußerungen getan hat, die nun verheerende Auswirkungen auf den Vater haben könnten. Libby will daraufhin ihren Mann nicht verlassen. Sie fürchtet, eine Ehefrau, die in dem Moment das Haus verlässt, in dem sich ihr Mann solchen Vorwürfen ausgesetzt sieht, würde verdächtig wirken. Pauls Zukunftspläne für sich und Libby fallen wie ein Kartenhaus in sich zusammen. Free-TV-Premiere