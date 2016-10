In der zweiten Folge rollt der "Land und lecker"-Bus Richtung Ostwestfalen. In der Nähe von Brakel lebt Familie Hensel und mit ihr über 300 Bienenvölker. Wenn die fleißigen Bienen im Kreis Höxter mit den Blüten und dem Bestäuben "durch sind", gehen sie auf große Wanderschaft. Die Bienen werden in den Osten oder den Schwarzwald gefahren und am Ende der langen Reise steht dann der Kornblumenhonig neben dem Rapshonig im Regal. Gastgeberin Ulrike Lahmann-Hensel ist Tierwirtin mit Schwerpunkt Bienenhaltung, ihr Mann "ganz zufällig" Imkermeister. Sie arbeiten nicht nur mit Bienen, sie "leben" Bienen, wie sie es beschreiben. Zudem ist Ulrike ein Garten- und Kräuterfan. Daher wird es ihr nicht schwer fallen, am Dinnertag den Tisch mit Produkten vom Hof zu füllen und Honig wird natürlich auch im Spiel sein.