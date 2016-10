Die Simpsons Heute | Pro7 | 20:15 - 20:40 Uhr | Zeichentrickserie Infos

Homer greift kräftig zu, als Grampa ihm eine Milch empfiehlt, deren Herkunft zwar ungewiss ist, deren Konsum jedoch gerade für Kinder besonders gesundheitsfördernd sein soll. Leider hat das Getränk erschreckende Nebenwirkungen: Bart und Lisa entwickeln sich in wenigen Tagen zu frühreifen Teenagern. Während sich Bart unsterblich in seine Lehrerin verliebt und einen leichten Oberlippenbart ausbildet, wird Lisa von schrecklichen Selbstzweifeln und Todessehnsucht geplagt... Original-Titel: The Simpsons Untertitel: Die Milch macht's Laufzeit: 25 Minuten Genre: Zeichentrickserie, USA 2016 Regie: Timothy Bailey Folge: 11 FSK: 12