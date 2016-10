Eine kleine Notlüge kann doch nicht schaden, sagt sich Kathrin und schwindelt sich munter durch den Alltag. Doch dann muss sie wegen einer allergischen Reaktion in ärztliche Behandlung begeben und von nun an ein Medikament einnehmen. Das entpuppt sich als unerwünschte Wahrheitsdroge - die Journalistin kann einfach nicht mehr lügen. Das gefährdet ihre Karriere, ihr Liebes- und Familienleben. Ob sich ihre Umwelt an die ehrliche Kathrin gewöhnt?