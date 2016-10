Wenn man die Investoren in der "Höhle der Löwen" mit etwas begeistern kann, dann doch bestimmt mit prickelndem Champagner - so der Plan von Manfred Jüni (32). Der Ingenieur hat mit "Zzysh Drink" ein System entwickelt, mit dem man geöffnete Sekt-, Wein-, oder Champagnerflaschen wiederverschließen kann, mit "Zzysh-Food" kann man die Haltbarkeit von Lebensmitteln in Aufbewahrungsboxen verlängern. Auf die Idee kam der Tüftler, als er im Supermarkt eine Tüte mit abgepacktem Salat in der Hand hatte. Die hier verwendete Schutzatmosphäre ließe sich doch für viele andere Produkte verwenden, um die Haltbarkeit von Lebensmitteln zu verlängern. So landen weniger Lebensmittel im Müll. Bis zu einem fertigen Produkt war es ein langer Weg. 2012 startete Manfred Jüni mit der Einführung von 'Zzysh-Food', erst einmal testweise. Die Resonanz bestärkte den Berner den Weg weiter zu gehen und auch "Zzysh-Drink" auf den Markt zu bringen. Über 6 Mio. Schweizer Franken sind bislang in das "Zzysh-System" investiert worden, immerhin galt es aufwendige Geräte zu entwickeln, mit denen die Schutzatmosphäre eingebracht werden kann. Für die weitere Entwicklung ist jetzt frisches Kapital erforderlich. Eine Million Euro braucht Manfred von den 'Löwen', dafür wäre er bereit 10 Prozent seiner Firma an einen oder mehrere Investoren abzugeben. Ob er am Ende mit den "Löwen" auf einen abgeschlossenen Deal anstoßen kann?