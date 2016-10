Die alleinerziehende Polizistin Harlee Santos arbeitet in einem eingeschworenen Team von Detectives, das unter der Führung von Lieutnant Wozniak sehr engagiert und erfolgreich für Recht Ordnung in Brooklyn sorgt. Dabei werden die Grenzen des Erlaubten jedoch manchmal überschritten und Schmiergelder kassiert, was es Harlee bisher ermöglicht hat, die kostspielige Ausbildung ihrer talentierten Tochter am Cello zu finanzieren. Bei einem Einsatz in einer Wohnsiedlung hören Harlee und ihr neuer Partner Rookie Loman plötzlich Schüsse und Loman erschießt versehentlich einen unbewaffneten Drogendealer. Harlee will den jungen Polizisten schützen und schiebt dem Toten eine Waffe unter, um es als Notwehr aussehen zu lassen. Die Geschichte scheint bei der Dienstaufsicht durchzugehen - bis plötzlich ein Zeuge auftaucht, der vor den tödlichen Schüssen fliehen konnte. Als er Wozniak gegenüber aussagt, dass sein erschossener Freund unbewaffnet war, ergreift dieser drastische Mittel, um Harlee zu schützen. Harlee wird von einer Anti-Korruptionseinheit des FBI, die den Machenschaften des Teams seit einiger Zeit auf der Spur ist, in eine Falle gelockt. Der leitende Agent Stahl zwingt sie unter Androhung einer langen Haftstrafe zur Mitarbeit. Wozniak erfährt jedoch gleich am ersten Tag, dass es einen Maulwurf in seinem Team gibt. Harlee fürchtet, enttarnt zu sein, doch Wozniak sagt ihr nur, dass er ihre Hilfe braucht, um den Verräter zu finden und zu töten, weil sie die Einzige im Team sei, der er vertraut...