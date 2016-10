Bei seinen Ermittlungen in der Justizvollzugsanstalt steht Hanns von Meuffels einem besonders heimtückischen Mörder gegenüber. Aber in der JVA arbeitet auch Karen Wagner - und in sie verliebt sich von Meuffels überraschenderweise. Hauptkommissar von Meuffels soll im Gefängnis einen besonders heimtückischen Mörder vernehmen. Womit von Meuffels nicht rechnet: Ausgerechnet in der Justizvollzugsanstalt trifft er auf die junge Abteilungsleiterin Karen Wagner, die ihm fortan nicht mehr aus dem Kopf geht. Und da von Meuffels alles über Mord und Totschlag weiß, in Gefühlsdingen aber eher zurückhaltend ist, könnte man das, was folgt als Romanze zweier schüchterner und ziemlich einsamer Menschen bezeichnen. Gäbe es da nicht eine kuriose Selbstmordserie und erwachte nicht langsam in von Meuffels das unangenehme Gefühl, seine neue Freundin wüsste darüber viel mehr als ihm lieb ist. Gegen den eigenen Willen beginnt er, mehr über die Frau herauszufinden. Und wären da nicht ein alter Schulfreund, der es gut meint, und ein Polizeikollege mit einem Gewaltproblem - wer weiß, ob die Dinge sich so grauenhaft entwickelt hätten, wie sie es am Ende tun.