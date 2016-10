Bill Rago ist Werbetexter. Er ist gut in seinem Fach. Keine Frage. Doch er ist ein ausgemachter Chaot, was eines Tages dazu führt, dass er seinen Job verliert. Was nun? Bills Freunde sind die ewigen Probleme ihres Kumpels leid. Und weigern sich, ihm zum x-ten Mal unter die Arme zu greifen. Bill ist auf sich alleine gestellt. Er schluckt die bittere Pille und geht zum Arbeitsamt. Dort verpasst man dem Werbetexter einen denkbar ungeeigneten Job: Bill wird Lehrer in einem Ausbildungscamp der US-Army. Er soll einem wilden Haufen unmotivierter Rekruten ein wenig Allgemeinbildung vermitteln. Als Bill am ersten Tag in die Klasse kommt, ist gleich klar: die Schüler und der neue Lehrer verstehen sich nicht. Es ist ein einziges Desaster. Doch dann beleidigt der arrogante Drillsergeant Cass den verzweifelten Bill. Und schon sieht die Sache anders aus: Bill will's allen zeigen. Sein Ehrgeiz ist geweckt. Von nun an macht er Ernst mit dem Unterricht. Mit überaus ungewöhnlichen Methoden gelingt es Bill tatsächlich, die phlegmatischen Jung-Soldaten auf Trab zu bringen. Und nicht genug damit, dass die Rekruten plötzlich die Qualitäten Shakespeares entdecken, auch Bill selbst stellt fest, dass er durch seine Zöglinge etwas gewonnen hat: Er hat den Glauben an sich selbst wiedergefunden.