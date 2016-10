Der Hades-Faktor Heute | TELE 5 | 20:15 - 22:05 Uhr | Thriller HumorActionSpannungGefühlErotik Infos

Youtube

Mehr Termine Inhalt Seuchenalarm in den USA: In unterschiedlichen Regionen rafft eine tückische Variante des Ebola-Erregers erste Opfer dahin. Special Agent Jon Smith soll klären, ob es sich um eine biologische Waffe handelt, die in Umlauf gekommen ist. Original-Titel: Covert One: The Hades Factor Laufzeit: 110 Minuten Genre: Thriller, USA 2006 Regie: Mick Jackson FSK: 12 Schauspieler: Jonathan Smith Stephen Dorff Rachel Russell Mira Sorvino Elanor Castilla Anjelica Huston Sophie Amsden Sophia Myles Peter Howell Colm Meaney Frank Klein Danny Huston Weitere Empfehlungen Amazon.de Widgets