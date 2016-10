Scrubs - Die Anfänger Heute | ORF 1 | 14:15 - 14:35 Uhr | Comedyserie Infos

Mehr Termine Inhalt Um sich ein genaues Bild über ihre berufliche Eignung zu machen, nehmen J.D., Elliot und Dr. Cox für einen Tag je einen Assistenzarzt bei der Hand. Elliot entscheidet sich für die übereifrige Katie, der - um Karriere zu machen - jedes Mittel recht zu sein scheint. J.D. versucht der distanzierten Denise zu zeigen, wie wichtig ein gewisses Maß an Einfühlungsvermögen im Umgang mit Patienten ist, während sich Cox mit dem begabten, aber faulen Ed herumärgern muss. Original-Titel: Scrubs Untertitel: Meine Sesamstraße Laufzeit: 20 Minuten Genre: Comedyserie, USA 2008 Folge: 5 FSK: 12 Schauspieler: Dr. John "J.D." Dorian Zach Braff Dr. Elliot Reid Sarah Chalke Dr. Christopher Turk Donald Faison Dr. Perry Cox John C. McGinley Carla Espinosa Judy Reyes The Janitor Neil Flynn