Unsere Ermittler haben gerade einen Fall abgeschlossen und eigentlich wollen beide Urlaub machen. Doch dann erfährt Bibi, dass ihr Vater im Sterben liegt. Gemeinsam mit Moritz Eisner macht sich Bibi zu einem armseligen Altersheim für Mindestrentner in der Steiermark auf. Ihr Vater stirbt noch in der gleichen Nacht. Dort steckt eine Heimbewohnerin Bibi ein Kuvert zu. Zu Bibis Überraschung führt sie der Brief zu einem Bankschließfach. Bibis Vater, der völlig mittellos war, hinterlässt der Tochter mehr als 30.000 Euro. Und auch das Geld eines weiteren Heimbewohners, der erst zwei Wochen zuvor gestorben ist, befindet sich in diesem Fach. Woher kommt das Geld? Um hinter die Geheimnisse der Rentner zu kommen, wird ein pensionierter Polizeibeamter ins Altersheim eingeschleust.