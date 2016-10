Marie ist mit Bernd verheiratet, die beiden haben zwei Kinder im Teenageralter und führen ein erfolgreiches Architekturbüro. Als jedoch Dom, ein alter Freund von Marie, mit seiner Freundin Ayla auftaucht, ändert sich das Leben der beiden Paare völlig. Marie, die bisher ihre Ehe nicht infrage gestellt hatte, verliebt sich Hals über Kopf in die lebensfrohe, unkonventionelle und vor Energie überschäumende Ayla. Auch Ayla fühlt sich stark zu Marie hingezogen. Nach einiger Zeit der Zurückhaltung, in der beide versuchen, ihre Gefühle füreinander zu verdrängen, beginnen die Frauen eine Affäre. Dennoch denken sie nicht daran, ihre heterosexuellen Partnerschaften aufzugeben. Ayla heiratet Dom, wie schon lange geplant, und wird schwanger. Obwohl die Frauen immer wieder versuchen, ihre Beziehung zu beenden und in ihren jeweiligen Alltag zurückzukehren, kommen sie nicht voneinander los. Am Weihnachtsabend lässt Maries Sohn Jonas schließlich die Bombe platzen. Er hatte auf der Hochzeit gesehen, wie seine Mutter und Ayla sich küssten. Obwohl zutiefst verunsichert, versuchen die beiden Männer ihre Ehen zu retten, und auch Marie und Ayla sind zunächst bestrebt, ihre Beziehung endgültig aufzugeben und zu ihren Familien zurückzukehren. Doch ihre Gefühle sind so stark, dass es unmöglich erscheint, an den Ausgangspunkt zurückzukehren.