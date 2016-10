Der zehnjährige Ben leidet an Niereninsuffizienz und benötigt schlimmstenfalls eine Transplantation. Allerdings verweigert er die Organspende seines Vaters. Was mag der Grund dafür sein? Valerie Klein sucht Abstand von ihrer Ehekrise und zieht vorübergehend zu ihrer Schwester Carolin. Sie staunt nicht schlecht, als sie dort erkennt, dass Kaan Gül, Ex-Freund ihrer Tochter und Sohn ihrer Chefin, jetzt mit Patrick Keller zusammen ist. Professorin Nevin Gül wittert Morgenluft: Sie bleibt Chefärztin an der Rosensteinklinik, und der Plan, ihren Sohn durch seine vorübergehende Tätigkeit als Krankenpfleger beim restlichen Ärztekollegium zu diskreditieren, scheint aufzugehen. Allerdings ahnt sie nicht, dass Kaan den Plan durchschaut hat und bereits zum Gegenschlag ausholt. Dr. Lang fällt unterdessen ein Brief seiner verstorbenen Großmutter in die Hände, der die fürsorgliche Liebe seiner Mutter in einem völlig anderen Licht erscheinen lässt.