So tickt China - Anpassen oder versagen Heute | ZDF info | 18:00 - 18:45 Uhr | Dokureihe Infos

Youtube

Mehr Termine Inhalt Chinas junge Generation soll dem Staat und den Älteren Respekt zollen. Doch was passiert mit den Jugendlichen, die Drill und Disziplin nicht standhalten? Wer nicht ins System passt, gilt als Versager. Neun Monate müssen solche Jugendliche in ein Erziehungs-Bootcamp. Dort sollen sie Disziplin lernen. Eine Folge des Leistungsdrucks: Die Online-Spiele boomen wie nirgends sonst - als Flucht aus dem anstrengenden Alltag. Original-Titel: So tickt China Laufzeit: 45 Minuten Genre: Dokureihe, D 2016 Weitere Empfehlungen Amazon.de Widgets