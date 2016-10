Spezial Skalpell statt Insulin: Operation gegen Diabetes Die Stilllegung eines großen Teiles des Magens kann Diabetes Typ 2 deutlich verbessern. Die Eingriffsmethoden entsprechen denjenigen, die auch bei stark übergewichtigen Patienten angewendet werden und oftmals ein dauerhaftes Abnehmen überhaupt erst ermöglichen. Bereits wenige Tage nach der Magen-OP sinken die Blutzuckerwerte bei den Diabetikern deutlich und sind nicht allein mit Gewichtsverlust zu erklären. Und: Studien haben gezeigt, dass auch Patienten, die nicht besonders übergewichtig sind, von dem Eingriff profitieren und ihre Blutzuckerwerte entscheidend senken können. Zu diesem Thema können im Internet Fragen an die Redaktion gestellt werden: www.ndr.de/visite Thema der Woche Pflanzliche Mittel gegen grippalen Infekt Halsschmerzen, Schnupfen, Husten, Kopf- und Gliederschmerzen, das sind nur einige der Symptome, die einen bei einer Erkältung plagen. Antibiotika helfen nicht dagegen. Viele Menschen möchten am liebsten mit natürlichen Mitteln ihren grippalen Infekt auskurieren. Studien haben gezeigt, dass Echinacin-Präparate, vor allem bei frühzeitigem Einsatz, die Symptome deutlich lindern und die Erkältungszeit verkürzen können. Auch Wasserdost, Efeuextrakt oder Teebaumöl können, richtig angewendet, helfen. Gegen grippale Infekte sind viele Kräuter gewachsen, man muss sie nur kennen. Zu diesem Thema können im Internet Fragen an die Redaktion gestellt werden: www.ndr.de/visite - Spezial: Skalpell statt Insulin - Operation gegen Diabetes