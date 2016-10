Harry Potter und der Stein der Weisen Heute | Pro7 | 20:15 - 23:20 Uhr | Fantasyabenteuer Infos

Mehr Termine Inhalt Waise Harry Potter (Daniel Radcliffe, r.) fristet bei der Familie seiner Tante ein trostloses Dasein. Das ändert sich an seinem elften Geburtstag: Harry erfährt, dass seine Eltern Zauberer waren, die von dem Magier Lord Voldemort getötet wurden, und Harry nun die von Prof. Dumbledore geleitete Zauberschule Hogwarts besuchen darf. Hier findet Harry in Ron (Rupert Grint) und Hermine (Emma Watson) Freunde. Original-Titel: Harry Potter and the Sorcerer's Stone Laufzeit: 185 Minuten Genre: Fantasyabenteuer, GB, USA 2001 Regie: Chris Columbus FSK: 6 Schauspieler: Harry Potter Daniel Radcliffe Hermine Granger Emma Watson Ronald Weasley Rupert Grint Professor Albus Dumbledore Richard Harris Rubeus Hagrid Robbie Coltrane Professor Serverus Snape Alan Rickman